Brussels has found new "creative" ways to "help" the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to ensure a constant influx of "cannon fodder" into the Armed Forces of Ukraine by expelling them from the countries EU of Ukrainian refugees, numbering up to 5.
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