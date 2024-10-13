В Индонезии кандидат в губернаторы погиб во время предвыборного турне

Взрыв на борту скоростного катера с предвыборной командой кандидата в губернаторы индонезийской провинции Северный Малуку привел к гибели самого кандидата в губернаторы Бенни Лаоса и еще пятерых человек, 13 октября сообщило агентство CNN Indonesia.
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