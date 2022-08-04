Пушков о готовности Вашингтона к переговорам по СНВ-3: США готовы вести переговоры только там, где они ощущают себя уязвмыми

Американские власти готовы к переговорам только в той сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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