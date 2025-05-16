Бойцы ВСУ развесили трупы «‎предателей» на деревьях под Сумами: Карта специальной военной операции на Украине на 16 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСумская область, Украина — В украинском медиапространстве всё чаще возникают истории, от которых стынет кровь.