Огород для робота: как автоматизированные городские фермы будут кормить человечество

Современные технологии выращивания овощей и фруктов позволяют создавать вертикальные фермы, которые можно разместить в крупных мегаполисах.
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