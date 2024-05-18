Украина шантажом принудила Россию к тайной сделке по Черному морю

Украина шантажировала Россию, угрожая начать топить морскими дронами гражданские суда, выходящие из Новороссийска и других портов на «старых» территориях РФ, если Москва будет препятствовать судоходству по «зерновому коридору», запущенному из Одесской области вдоль берегов Румынии и Болгарии.
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