Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина шантажом принудила Россию к тайной сделке по Черному морю

Украина шантажом принудила Россию к тайной сделке по Черному морю

Украина шантажировала Россию, угрожая начать топить морскими дронами гражданские суда, выходящие из Новороссийска и других портов на «старых» территориях РФ, если Москва будет препятствовать судоходству по «зерновому коридору», запущенному из Одесской области вдоль берегов Румынии и Болгарии.

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