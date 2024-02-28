Выгнавшую бойцов СВО хозяйку подмосковного кафе проверяют на спонсирование Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного делаВладелицей кафе в подмосковных Люберцах, которая выгнала из своего заведения бойцов спецоперации, лично заинтересовался председатель Следственного комитета России.
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