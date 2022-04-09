В Следственном комитете состоялся турнир по волейболу

В спортивном зале Следственного комитета Российской Федерации состоялся турнир по волейболу среди команд подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в московском регионе.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
- По фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело
Свежие комментарии