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В Следственном комитете состоялся турнир по волейболу

В Следственном комитете состоялся турнир по волейболу

В спортивном зале Следственного комитета Российской Федерации состоялся турнир по волейболу среди команд подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в московском регионе.

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