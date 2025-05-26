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Летние фестивали в топе интереса

Количество летних фестивалей в России в этом году увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом, достигнув 157 мероприятий, а продажи билетов по России в мае выросли более чем на 110% в сравнении с маем прошлого года.

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