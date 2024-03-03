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Экс-мэр Иркутска погонял по Байкалу на лимузине «за копейки»

«Он стоит копейки» ответил «завистникам» роскошной машины бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов после того, как ролик, где он в костюме с бабочкой за рулём на белом лимузине не просто зрелищно, а суперзрелищно крутится по льду Байкала.

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