Когда лес оказывается надежнее трубы Александр Григорьевич Лукашенко умеет удивлять. На этот раз объектом его внимания стала не большая политика, а скромная котельная агросервиса в Шкловском районе Могилевской области.
Лукашенко переобувается в опилки на глазах у изумленной Европы
Комментарии
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Taurus Zmei
Надо газ превращать в электричество на месторождениях или вблизи, и распределять эл. по стране объединив ГЭС, АЭС и прочее в единую государственную систему и будет тогда квт по 4 коп. А как экономика рванёт, Сталин позавидует
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Taurus Zmei
PS: Не надо заголовков типа переобулся, когда президент заботится о народе и его будущем (а не ...), это не многим дано
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