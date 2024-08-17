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NBC News: Киев больше года обсуждал атаку, подобную нападению на Курскую область

NBC News: Киев больше года обсуждал атаку, подобную нападению на Курскую область

Киевская сторона больше года обсуждала атаку, подобную произошедшему нападению на Курскую область. Об этом проинформировал американский телевизионный канал NBC News, который сослался на высокопоставленного советника украинского правительства.

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