NBC News: Киев больше года обсуждал атаку, подобную нападению на Курскую область

Киевская сторона больше года обсуждала атаку, подобную произошедшему нападению на Курскую область. Об этом проинформировал американский телевизионный канал NBC News, который сослался на высокопоставленного советника украинского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии