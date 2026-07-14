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Аргументы недели

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Ле Пен пойдёт в президенты

Ле Пен пойдёт в президенты

Апелляционный суд Парижа смягчил приговор председателю фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании (парламенте) Франции, вернув ей право участвовать в президентских выборах весной 2027 года.

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