Путин призвал контролировать ситуацию с пытками

Президент России заявил о необходимости продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере. Помимо этого, нужно выявлять эти «уродливые явления» в деятельности правоохранительных органов, отметил российский лидер на совете по развитию гражданского общества и правам человека.
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