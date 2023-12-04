Путин призвал контролировать ситуацию с пытками

Президент России заявил о необходимости продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере. Помимо этого, нужно выявлять эти «уродливые явления» в деятельности правоохранительных органов, отметил российский лидер на совете по развитию гражданского общества и правам человека.