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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус узнал, что не получит «Золотой мяч», глубокой ночью во время вечеринки. Вингер «Реала» успел пообещать Rolex гостям (Relevo)

Relevo сообщает, что президент «Реала» Флорентино Перес получил информацию о том, что приз достанется другому футболисту, глубокой ночью.

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