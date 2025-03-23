Финансовый совет дня на 23 марта

Снимайте деньги с накопительного счета после начисления процентов, чтобы не терять доход.ФактЕсли ваш накопительный счет начисляет проценты на минимальный остаток за месяц, любое снятие денег уменьшит доход.
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