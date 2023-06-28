Аналитик Раманинов: задача ЦБ держать инфляцию близко к целевому значению

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя председателя российского ЦБ Алексея Заботкина о том, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.