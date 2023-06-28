RT Russia

11 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Даже странно это читать, а почему не сбиваем, боимся или нечем...МО: БПЛА проамери...
  • лина любимцева
    ДЕВЯТЬ см лишним лет Донецк и Макеевку обстреливают... Там от Донецка и  Макеевки еще что-то осталось?!! ГОСПОДИ!! КА...Украинские военны...
  • Мария Ваняшева
    Все варианты прошла,успехов нуль,остаётся влюбитьсяДиетолог Мансуров...

Аналитик Раманинов: задача ЦБ держать инфляцию близко к целевому значению

Аналитик Раманинов: задача ЦБ держать инфляцию близко к целевому значению

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя председателя российского ЦБ Алексея Заботкина о том, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх