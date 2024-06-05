Западные издания отметили резкую смену тактики ведения боевых действий украинской армией. Военкор Александр Сладков рассказал, как это скажется на ходе СВО и чего ждать дальше.
ВСУ резко сменили тактику военных действий. Сладков рассказал, как это повлияет на ход СВО
Комментарии
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Ратник Ратник
Чтобы обнулить страну 404, требуется отдать соответствующие ПРИКАЗЫ. А их нет и в этом году, скорее всего, не будет. Кому война, кому мать родна...
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Проблема не в приказах. Проблема в работе тыла. Каждый должен вносить свою лепту. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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11 час.
Игорь Васиков
Если в городе встаёт солнце - значит это кому-то надо. Если мы даем технике ВСУ спокойно заправляться и кататься, а самолётам разведчикам над черным морем просто летать - значит что?
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5 час.
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