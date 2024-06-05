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    Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.....Американка унизил...
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    Гордон, же лысый, сказал, что заберут Крым скоро, вот вам и подготовка.Дрон-разведчик СШ...

ВСУ резко сменили тактику военных действий. Сладков рассказал, как это повлияет на ход СВО

ВСУ резко сменили тактику военных действий. Сладков рассказал, как это повлияет на ход СВО

Западные издания отметили резкую смену тактики ведения боевых действий украинской армией. Военкор Александр Сладков рассказал, как это скажется на ходе СВО и чего ждать дальше.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Чтобы обнулить страну 404, требуется отдать соответствующие ПРИКАЗЫ. А их нет и в этом году, скорее всего, не будет. Кому война, кому мать родна...
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Проблема не в приказах. Проблема в работе тыла. Каждый должен вносить свою лепту. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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11 час.
Игорь Васиков
Если в городе встаёт солнце - значит это кому-то надо. Если мы даем технике ВСУ спокойно заправляться и кататься, а самолётам разведчикам над черным морем просто летать - значит что?
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5 час.

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