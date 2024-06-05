ВСУ резко сменили тактику военных действий. Сладков рассказал, как это повлияет на ход СВО

Ратник Ратник Чтобы обнулить страну 404, требуется отдать соответствующие ПРИКАЗЫ. А их нет и в этом году, скорее всего, не будет. Кому война, кому мать родна...

ВА Виктор Александров Проблема не в приказах. Проблема в работе тыла. Каждый должен вносить свою лепту. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.