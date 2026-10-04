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Царьград

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Welt am Sonntag: Германию обошли Франция и Италия по убежищам

Welt am Sonntag: Германию обошли Франция и Италия по убежищам

Количество заявлений на убежище в ЕС, Норвегии и Швейцарии за девять месяцев 2026 года упало на 24,3%.

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