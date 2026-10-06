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«Обещали 27 тысяч - получили меньше»: учителя Петровск-Забайкальского округа заявили о снижении зарплат после выборов

«Обещали 27 тысяч - получили меньше»: учителя Петровск-Забайкальского округа заявили о снижении зарплат после выборов

Педагогический коллектив школ Петровск-Забайкальского муниципального округа выступил с обращением, в котором заявил о критической ситуации с оплатой труда.

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