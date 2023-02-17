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Министерство здравоохранения проводит расследование из-за смерти женщины в стационаре ККБ

Министерство здравоохранения проводит расследование из-за смерти женщины в стационаре ККБ

Министерство здравоохранения Забайкальского края проводит служебное расследование из-за смерти женщины из поселка Шерловая Гора, которой, по мнению родственников, вовремя не оказали надлежащую медпомощь - о проверке сообщила корреспонденту ZAB.

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