Министерство здравоохранения проводит расследование из-за смерти женщины в стационаре ККБ

Министерство здравоохранения Забайкальского края проводит служебное расследование из-за смерти женщины из поселка Шерловая Гора, которой, по мнению родственников, вовремя не оказали надлежащую медпомощь - о проверке сообщила корреспонденту ZAB.
Министерство здравоохранения Забайкальского края проводит служебное расследование из-за смерти женщины из поселка Шерловая Гора, которой, по мнению родственников, вовремя не оказали надлежащую медпомощь - о проверке сообщила корреспонденту ZAB.
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