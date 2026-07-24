Российские технологии могут спасти аграрный сектор Латинской Америки

Zuma/TASS Страны Латинской Америки пострадали из-за эскалации между США и Ираном, в результате которой мировой рынок потерял около 15 миллионов тонн удобрений, и засухи, уничтожившей до 90% урожая кукурузы и фасоли в некоторых странах региона.