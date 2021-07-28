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«Бостон» продлит защитника Майка Райлли на 3 года с кэпхитом 3 млн долларов

«Бостон» подпишет новый контракт с защитником Майком Райлли, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.  По его сведениям, соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на 3 года, а средняя зарплата составит 3 миллиона долларов.

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