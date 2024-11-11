Рубль подорожал. Курсы доллара и евро на 11 ноября

Российский рубль укрепился к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 ноября 2024 года, составляет 97,8335 рубля (прежнее значение — 98,0726 рубля), официальный курс евро — 105,4510 рубля (предыдущий показатель — 105,5679 рубля).
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