В России проверят ИИ на соответствие российским культурным кодам

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института системного программирования РАН создали бенчмарк (программный набор методик и алгоритмов), который поможет проверить на соответствие российской системе знаний и ценностей большие языковые модели на основе искусственного интеллекта (ИИ).