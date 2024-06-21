Соединенные Штаты разрешили ВСУ нанести удар по российским войскам на границе с Украиной

Как сообщает газета Politico со ссылкой на американских официальных лиц, Соединенные Штаты не запрещали использовать поставляемое Киеву оружие для нанесения ударов по любым подразделениям Вооруженных сил России, совершающим атаки через границу с Украиной.
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