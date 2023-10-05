Шойгу: Боевой опыт имеют 100% офицеров-инструкторов, готовящих военных в СВО

Министр обороны Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки ВС РФ рассказал про офицеров-инструкторов, которые ведут дополнительную подготовку на всех сформированных в рамках СВО направлениях.
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