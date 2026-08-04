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В Крыму врачи провели операцию на сердце 101-летней пациентки

В Крыму врачи провели операцию на сердце 101-летней пациентки

Врачи Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко провели экстренную операцию на сердце 101-летней пациентки, поступившей в критическом состоянии с полной поперечной блокадой, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым.

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