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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Нерс: «Леброн особенно хорош в игре на партнеров, и это отлично вписывается в нашу систему»

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс поделился мнением о том, какую роль Леброн Джеймс будет выполнять в новой команде.

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