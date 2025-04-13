Оленинские школьники приняли участие в профориентационном форуме в Твери

4 апреля девятиклассники из Мостовской и Знаменской школ Оленинского округа приняли участие в профориентационном форуме «Россия – мои горизонты», который прошёл в тверском мультимедийном парке «Россия – Моя история».
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