15 октября 2011 года был убит Муаммар Каддафи. Весь мир облетели шокирующие кадры расправы над человеком, более 40 лет являвшимся (несмотря на все декларации об особой форме народовластия) единоличным властителем Ливии.
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