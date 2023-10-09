Месси может перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Лионель Месси на несколько месяцев может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в ближайшее время может перейти в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает Sport.
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