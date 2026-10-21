Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 21 октября поблагодарил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера за их миротворческие усилия в урегулировании конфликта на Украине.