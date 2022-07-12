Popcaketv

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Оправдалась! Анна Нетребко объяснилась перед подписчиками после того, как оскорбила их

Оправдалась! Анна Нетребко объяснилась перед подписчиками после того, как оскорбила их

Анна Нетребко в последнее время является героиней многих новостей. Дело в том, что она пыталась «усидеть на двух стульях» и остаться работать и в России, и на Западе.

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