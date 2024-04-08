Новосибирский медик с позывным «Молот» спас других и себя на СВО

Сначала, конечно, были опасения относительно трудоустройства туда — все-таки там находится специфический контингент, но ежедневная работа шла спокойно, общение проходило нормально и ничего экстраординарного не происходило.
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