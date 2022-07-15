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ВШЭ: роль доллара в мировых финансах будет ослабевать

ВШЭ: роль доллара в мировых финансах будет ослабевать

В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют.

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