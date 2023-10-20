Президент России Владимир Путин по возвращению из Перми в Москву залетел в Ростов-на-Дону

Глава государства выслушал начальника Генерального штаба ВС России о ходе спецоперации на Украине.Ночью стало известно о том, что Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где ему о ходе военной спецоперации доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.