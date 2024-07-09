Саммит НАТО стартует в Вашингтоне: чего ожидать от встречи

REUTERS/Kevin Mohatt Саммит НАТО сегодня, 9 июля, начинается в американской столице. В качестве превью к нему Белый дом и Пентагон бросаются громкими лозунгами об историческом моменте, членстве Украины и многократном увеличении контингента у российских границ.
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