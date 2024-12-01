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Закон и Порядок

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В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его мнению, нужно рассмотреть возможность возвращения в законодательство нормы о вынужденном изъятии подобного жилья.

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