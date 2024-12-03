Генсек НАТО рассказал, что пообещали Украине главы МИД альянса

Поддержание работоспособности энергосистемы Украины, а также поставки средств ПВО и оружия пообещали Киеву главы МИД НАТО на заседании Совета «Украина — НАТО» (СУН), заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте 3 ноября на пресс-конференции по итогам мероприятия.