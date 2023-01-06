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Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ

Шесть российских хоккеистов приглашены на Матч звезд НХЛ. Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

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