В преддверии Олимпиады из Парижа вывезли бомжей за 101 км

Власти Франции вывезли около пяти тысяч бездомных мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр. Людям обещали предоставить жилье и социальную помощь, однако многие из них в итоге оказались на улице в незнакомых городах - The New York Times.
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