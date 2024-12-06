Сотрудники ФСБ и таможни задержали членов наркокартеля, которые везли полтонны кокаина из Латинской Америки в ЕС

Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 миллиарда рублейПограничники совместно с таможенниками задержали партию из более полтонны кокаина*, который везли из Перу через Россию в страны Евросоюза.
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