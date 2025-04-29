Аргентина рассекретила досье на нацистов, сбежавших в страну после войны

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апреля, ФедералПресс. Правительство Аргентины, в соответствии с обещанием президента Хавьера Милея, опубликовало рассекреченные документы о нацистах, которые нашли укрытие в стране после Второй мировой войны.
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