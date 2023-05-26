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«Автотор» будет выпускать свои электродвигатели: договор с партнером уже подписан

«Автотор» будет выпускать свои электродвигатели: договор с партнером уже подписан

Предприятие «Автотор» будет выпускать электродвигатели в партнерстве с китайской компанией. Руководство российского завода подписало соглашение с Shanhai Nuoang Automobile Tehnology.

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