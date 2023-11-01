Любовь по правилам и без

Успех комедий «Непослушник» и «Непослушник-2» открыл дорогу фильмам из жизни священнослужителей. Оно и понятно – ведь церковь, так или иначе, принимает участие в жизни многих из нас, а вот о повседневной жизни священников мы знаем довольно мало.
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