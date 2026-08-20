Китайский робот врезался в ограждение и сломался на II Всемирных играх

Китайский робот-андроид получил повреждения после столкновения с защитным ограждением во время II Всемирных игр гуманоидных роботов в Пекине.
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