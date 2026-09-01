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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вряд ли Загитова будет тренером на постоянной основе. Она пропагандирует фигурное катание, и, возможно, это стоит даже больше». Экс-биатлонист Васильев о школе в Казани

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова  пока не будет работать тренером на постоянной основе.

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