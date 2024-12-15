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Рассказы про интим, интервью в рваных носках, унижение Давы. Дерзкий Алексей Щербаков

Рассказы про интим, интервью в рваных носках, унижение Давы. Дерзкий Алексей Щербаков

Stand Up на ТНТ принес Алексею узнаваемость, но еще два года он продолжал работать в метро: артиста забавлял сам факт, что окружающие гадают, зачем он это делает.

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