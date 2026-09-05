The New York Times опубликовала на редкость благожелательный материал о главе украинской разведки Кирилле Буданове*, представив его как человека, который сначала ожесточенно воевал с Россией, а теперь якобы готов проложить Киеву дорогу к миру.
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Его на Клоуна менять только время терять! Но у США свои мерки и такой террорист им подойдёт. Только капитуляция что то изменит и сохранит мир нашим внукам!